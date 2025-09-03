PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen beschädigt

Mühlhausen (ots)

Am Kreisverkehr An der Burg machten sich derzeit Unbekannte an einem Verkehrszeichen in der Zeit von Montag bis Dienstag 17 Uhr zu schaffen. Vermutlich durch rohe Gewalt wurde das Schild aus der Befestigung gebracht, sodass es durch die Feuerwehr gesichert werden musste.

Beamte der Mühlhäuser Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0229345

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren