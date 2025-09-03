PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Aussteigendes Kind bringt Radfahrerin zu Fall

Mühlhausen (ots)

Aus einem parkendem Auto beabsichtigte am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein Kind auszusteigen. Hierbei wurde der rückwärtige Verkehr nicht ausreichend beachtet, sodass die Tür beim Öffnen in den Verkehrsraum ragte. Hierdurch kam es zur Kollision mit einer Radfahrerin, die zu Fall kam. Die 72-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zum Unfallhergang.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

