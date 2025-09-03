Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Aussteigendes Kind bringt Radfahrerin zu Fall
Mühlhausen (ots)
Aus einem parkendem Auto beabsichtigte am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein Kind auszusteigen. Hierbei wurde der rückwärtige Verkehr nicht ausreichend beachtet, sodass die Tür beim Öffnen in den Verkehrsraum ragte. Hierdurch kam es zur Kollision mit einer Radfahrerin, die zu Fall kam. Die 72-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zum Unfallhergang.
