LPI-NDH: Aussteigendes Kind bringt Radfahrerin zu Fall

Nordhausen (ots) - Von dem Petersberg in Nordhausen wurden durch Unbekannte in der Zeit von Montag bis Dienstag 06.30 Uhr insgesamt drei Betonteile, die als Standfüße für Bauzäune genutzt wurden, entwendet. Anhand der Kratzspuren wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass sie in Richtung der Weberstraße gezogen wurden, um dort vermutlich verladen zu werden. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro. ...

