Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Sondershausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Frankenhäuser Straße. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher, der zuvor an ein parkendes Auto vor den Supermarkt gefahren ist, pflichtwidrig in unbekannte Richtung. Das Schadensbild erstreckte sich über beide Türen der Fahrerseite des weißen Audi A3.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ein und suchen nach Zeugen des Unfalls, die auch Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und Fahrer machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0229228

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

