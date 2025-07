Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Venner Straße/ Falsche Stadtwerkemitarbeiter

Coesfeld (ots)

Eine Frau und ein Mann gaben sich am Montag (21.07.25) als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter diesem Vorwand erhielten sie gegen 9.40 Uhr Zutritt zu einem Haus an der Venner Straße in Ottmarsbocholt. Während sich die Bewohnerin mit der weiblichen Person in einem Gespräch befand, durchsuchte der Mann das Schlafzimmer. Als die Bewohnerin das bemerkte, flüchteten beide Personen fußläufig in unbekannte Richtung. Angaben über mögliches Diebesgut liegen nicht vor.

Beide Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

-männlich -circa 1,85 Meter bis 1,90 Meter -rund 40 Jahre bis 50 Jahre alt -dunkle, kurze Haare -weißes Poloshirt -gebrochenes Deutsch (schwer verständlich)

Person 2:

-weiblich -rund 1,65 Meter -circa 40 Jahre bis 50 Jahre alt -kräftige Statur -schulterlange Haare -blaues T-Shirt -gebrochenes Deutsch (schwer verständlich)

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät:

-Echte Mitarbeiter der Stadtwerke kündigen sich in der Regel an -Lassen Sie sich Mitarbeiterausweise zeigen -In der Regel tragen die Mitarbeiter entsprechende Firmenkleidung -Lassen Sie niemanden hinein, auch, wenn die vermeintlichen Mitarbeiter Druck aufbauen -Lassen Sie die Personen vor der Tür stehen. Das ist nicht unhöflich. Rufen Sie dann bei den Stadtwerken an, um sich zu vergewissern, ob es echte Mitarbeiter sind. Nutzen Sie dafür die Ihnen bekannten Telefonnummern -Fühlen Sie sich bedroht: Rufen Sie laut um Hilfe und wählen Sie im Notfall die 110

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell