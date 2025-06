Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

Eußerthal (ots)

In der Zeit vom 09.06. - 13.06.25 kam es zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in der Haingeraidstraße im Eußerthal. Die 76-jährige Bewohnerin hatte mehrfach zu Lüftungszwecken aufgrund der hohen Temperaturen die Wohnungstür offen stehen. Während dieser Zeit muss eine unbekannte Person in die Wohnung geschlichen und mehrere Gegenstände entwendet haben. Zeugen, welche in dem besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler, Tel. 06346-96460 oder per Mail pwannweiler@polizei.rlp.de, zu melden.

