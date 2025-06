POL-PDLD: Berufsinformationsabend der Polizei Landau - Traumberuf Polizei?

Landau (ots) - Am Montag, den 16.06.2025, wurde ein älteres Ehepaar aus Landau von zwei Männern, die sich als Telekommitarbeiter ausgaben, bestohlen. Unter dem Vorwand den Telefonanschluss überprüfen zu müssen, verschafften sie sich gegen 13:30 Uhr zunächst Zutritt in das Wohnhaus in der Röntgenstraße. Die beiden Täter bewegten sich anschließend durch das gesamte Haus und entwendeten Wertgegenstände in Höhe ...

