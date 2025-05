Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Glück gehabt"- Unfall mit Personenschaden

Sondershausen (ots)

Am 03.05.2025, 11:45 Uhr ereignete sich in Sondershausen an der Kreuzung Frankenhäuser Straße/ Straße des Friedens ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 42-jährige Fahrer eines Pkw Opel befuhr die Ausfahrt vom Gewerbegebiet Edeka/OBI und beabsichtigte nach links auf die Frankenhäuser Straße stadteinwärts zu fahren. Hierbei übersieht er die 15-jährige vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Kleinkraftrades Simon, welche die Frankenhäuser Straße stadtauswärts befuhr. Diese leitet zwar eine Gefahrenbremsung ein, weil sie den ausfahrenden Pkw bemerkte, konnte aber die Simon auf der regennassen Fahrbahn nicht abrupt stoppen und stürzt auf die Fahrbahn und nachfolgend unter die Fahrzeugfront des Opel. Die Jugendliche wird durch den Unfall verletzt und muss zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Glücklicherweise kann sie am Abend das Krankenhaus wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 1000,-EUR. Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt. Auslaufende Betriebsflüssigkeiten mussten durch Einsatzlräfte der Feuerwehr gebunden werden, ehe die Fahrbahnfreigabe wieder erfolgte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell