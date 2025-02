POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch auf Baustelle an Gewerbeschule - Diebe entwenden Material und Werkzeug (21.-25.02.2025)

Oberndorf a.N. (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es in der Hölderlinstraße zu einem Betrug durch einen sogenannten Schockanruf gekommen. Zunächst rief ein Mann, der sich als Arzt gegenüber der Seniorin ausgab, mit einer Telefonnummer einer Klinik auf deren Festnetz an und teilte mit, dass die Schwester der Frau ...

mehr