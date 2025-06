Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdiebstahl durch falsche Telekom-Mitarbeiter

Landau (ots)

Am Montag, den 16.06.2025, wurde ein älteres Ehepaar aus Landau von zwei Männern, die sich als Telekommitarbeiter ausgaben, bestohlen. Unter dem Vorwand den Telefonanschluss überprüfen zu müssen, verschafften sie sich gegen 13:30 Uhr zunächst Zutritt in das Wohnhaus in der Röntgenstraße.

Die beiden Täter bewegten sich anschließend durch das gesamte Haus und entwendeten Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Den dreisten Diebstahl bemerkten die beiden Senioren jedoch erst eine Stunde nach Tat und verständigten umgehend die Polizei.

Von den beiden Tätern liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor:

Täter1

männlich, 30-40 Jahre alt, ca. 185 cm, heller Teint, hatte eine Schreibkladde DIN A4 bei sich.

Täter 2

männlich, 30-40 Jahre, ca. 175cm groß, schwarze Haare, heller Teint, trug eine Umhängetasche bei sich.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der Nummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K43@polizei.rlp.de

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell