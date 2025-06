Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.06.2025.

Landkreis Peine, Ilsede (ots)

Polizeiliche Einsatzmaßnahmen im Rahmen der Schwerpunktkontrolle "Tuning".

Landkreis Peine, Groß Ilsede, Ilseder Hütte, Veranstaltung "VAG&MORE", 09.06.2025, 07:00-17:00 Uhr.

Anlässlich der genannten Veranstaltung führten Mitarbeitende der Polizei neben der Begleitung der Veranstaltung auch Kontrollen der anreisenden und abreisenden Fahrzeugführenden durch und betrieben zudem einen Präventionsstand.

Auf dem Veranstaltungsgelände waren mehr als 500 Fahrzeuge ausgestellt.

Wir waren mit über 20 Mitarbeitenden im Dienst und kontrollierten während dieser Zeit 81 Fahrzeuge.

An 17 Fahrzeugen wurden Veränderungen vorgenommen, was ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich zog. Damit verbunden waren in 13 Fällen eine Untersagung der Weiterfahrt.

Die Polizei leitete in weiteren 24 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Hauptsächlich waren dies fehlende Verbandskästen, Warndreiecke, Fahrzeugdokumente sowie defekte Beleuchtungseinrichtungen.

Es wurden 9 Fahrzeuge sichergestellt für eine spätere Begutachtung durch einen Kfz-Sachverständigen.

Die Polizei spricht insgesamt von einem störungsfreien Verlauf.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell