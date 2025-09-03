Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Außenspiegel abgefahren - Unfallverursacher flüchtet

Nordhausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich in der Sangerhäuser Straße zwischen 13 Uhr und 22.45 Uhr ein Verkehrsunfall in dessen Folge der Unfallverursacher sich entgegen der ihm obliegenden Pflichten vom Unfallort entfernte. Das derzeit unbekannte Fahrzeug kollidierte mit dem Außenspiegel eines roten Volkswagen Polo, welcher hierdurch beschädigt wurde. der entstandene Sachschaden beträgt mehr als einhundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0229405

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell