Polizei Köln

POL-K: 250821-5-K Mutmaßlicher Handydieb mit Hilfe der Videoleitstelle festgenommen - Handy und Bargeld aus Fahrradkorb entwendet

Köln (ots)

Mit Unterstützung der Videoleitstelle hat ein Streifenteam am Donnerstagvormittag (20. August) einen mutmaßlichen Dieb (24) im Stadtteil Kalk festgenommen. Zuvor hatten Auswerter der polizeilichen Videobeobachtung den Verdächtigen nach einem Diebstahl in der Innenstadt wiedererkannt und die Polizisten gezielt zu seinem Aufenthaltsort gelotst. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 24-Jährige gegen 8.45 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Hohenzollernring unterwegs. Dort soll er einer 25-jährigen Radfahrerin gefolgt sein und ihr unbemerkt die Tasche mit Bargeld und Handy aus dem Fahrradkorb entwendet haben. Die Videobeobachter entdeckten die Tat auf den Aufzeichnungen und ordneten dem Mann zudem einen ähnlichen Diebstahl vom Vortag (19. August) zu. In diesem Fall soll er einer 26-Jährigen ebenfalls während der Fahrt einen Rucksack aus dem Fahrradkorb gestohlen haben. Der aus Algerien stammende Mann soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. (cw/al)

