Polizei Köln

POL-K: 250821-2-K/REK Streit in Elsdorf eskaliert - Unbekannte geben mehrere Schüsse ab - Kripo Köln sucht Zeugen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einem Streit vor einem Wohnhaus am frühen Donnerstagmorgen (21. August) in Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis sollen durch zwei beteiligte Männer mutmaßlich mehrere Schüsse auf einen 18 -jährigen Kontrahenten abgegeben worden sein. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten Anwohner gegen 3.30 Uhr einen lautstarken Streit im Bereich der Gladbacher Straße bemerkt und dabei auch schussähnliche Geräusche gehört. Alarmierte Polizisten fuhren daraufhin zum Einsatzort und trafen dort auf den unverletzten Elsdorfer. Die zwei tatverdächtigen Männer waren zwischenzeitlich in unbekannte Richtung weggelaufen. Bei einer Absuche der Tatörtlichkeit fanden die Beamten auf Höhe der Straße "Wahlenpfad" mehrere Patronenhülsen und stellten diese als Beweismittel sicher.

Die Ermittler prüfen zudem erste Hinweise auf einen weißen Sportwagen (mutmaßlich Marke: Cupra). Das Fahrzeug soll zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung in Tatortnähe abgestellt gewesen sein.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der Erkennungsdienst wurde zur Tatortaufnahme hinzugezogen.

Die Kriminalpolizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell