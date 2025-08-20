Polizei Köln

POL-K: 250820-3-K Randalierer (38) attackiert Fahrgast in der Stadtbahn - 24-Jähriger sowie zwei Polizisten werden verletzt - Festnahme

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (19. August) haben Polizisten am Kölner Heumarkt einen Randalierer (38) überwältigt, der zuvor in einer Bahn der Linie 1 einen Fahrgast (24) angegriffen haben soll.

Nach jetzigem Ermittlungsstand war der mutmaßlich alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Mann gegen 17.20 Uhr in der Stadtbahn zunächst verbal ausfällig geworden. Kurz darauf trat er dem 24-Jährigen unvermittelt mit dem Fuß ins Gesicht. Der Mann war zeitweise nicht ansprechbar und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste waren dem Verletzen schnell zur Hilfe geeilt und hatten neben dem Bahnfahrer auch die Polizei informiert.

An der Haltestelle Heumarkt zeigte sich der 38-Jährige dann weiter aggressiv und schlug mit Fäusten auf die eintreffenden Beamten ein. Erst mit mehreren Einsatzkräften und dem Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgerätes (DEIG) überwältigen sie ihn schließlich und brachte ihn ins Polizeigewahrsam. Dort ließen sie ihm eine Blutprobe entnehmen.

Zwei Polizeibeamte (27, 28) erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Der Festgenommene soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/al)

