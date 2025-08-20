Polizei Köln

POL-K: 250820-2-LEV/K Aktuelle Zeugensuche: Stromkästen mit Hakenkreuzen beschmiert - Staatsschutz ermittelt in über 20 Fällen

Köln (ots)

In der Nacht zu Dienstag (19. August) haben Unbekannte in mehreren Leverkusener Stadtteilen - Manfort, Schlebusch, Quettingen, Alkenrath, Küppersteg und Bürrig zahlreiche Stromkästen mit Hakenkreuzen besprüht. In mehr als 20 Fällen ermittelt nun der Staatsschutz der Kriminalpolizei wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Einsatzkräfte der Wachen in Opladen und Wiesdorf entdeckten die Schmierereien am Dienstag über den gesamten Tag verteilt an den Schalt- und Verteilerkästen. Bislang liegen keine Hinweise zu Tatverdächtigen oder Hintergründen vor.

Die Polizei sucht daher dringend Zeugen, die zwischen 18 Uhr am Montag (18. August) und 7 Uhr am Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Tatorte konzentrieren sich auf folgende Bereiche:

-Willy-Brandt-Ring, Hornpottweg, Mülheimer Straße und Saarstraße

-Borsigstraße, Schlebuscher Straße und Alkenrather Straße

-Opladener Straße und Stüttekofener Straße

-Alte Landstraße

-Von-Ketteler-Straße

Hinweise nimmt der Staatsschutz unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell