Polizei Köln

POL-K: 250820-1-K Polizisten stellen Taschendieb in Braunsfeld - Zeuge reagiert schnell und nimmt die Verfolgung auf

Köln (ots)

Dank der schnellen Reaktion eines aufmerksamen Zeugen (24) haben Streifenpolizisten Dienstagnacht (20. August) in der Fürst-Pückler-Straße in Braunsfeld einen mutmaßlichen Taschendieb (31) gestellt und vorläufig festgenommen. Der Mann soll kurz zuvor auf dem Bahnsteig der Haltestelle Aachener Straße / Gürtel einem 55-Jährigen die Geldbörse gestohlen haben.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 31-Jährige den aus Frechen stammenden zunächst nach einer Zigarette gefragt, offenbar um ihn abzulenken. Während der Unterhaltung soll er ihm dann unbemerkt die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen haben. Der Mann bemerkte jedoch schnell den Diebstahl und nahm die Verfolgung des flüchtenden Diebes auf. Unterstützt wurde er dabei von dem 24-jährigen Kölner, der mit ihm mitlief, den Notruf wählte und fortlaufend Standorte durchgab. Kurz darauf konnten alarmierte Polizisten konnten den Tatverdächtigen stoppen - Festnahme.

Da der 31-Jährige auf seiner Flucht den Zeugen mit dem Einsatz einer Waffe gedroht haben soll, leiteten die Beamten neben dem Strafverfahren wegen Diebstahls auch ein Verfahren wegen Bedrohung ein. Eine Waffe wurde bei der Durchsuchung des Mannes nicht gefunden.

Der Festgenommene ist derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland und wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. (sw/al)

