Polizei Köln

POL-K: 250821-1-K Aktionstag auf der Gamescom - Polizei Köln und E-Scooter-Verleihfirmen laden wieder zum Training auf dem E-Scooter ein

Köln (ots)

Am 23. und 24. August bieten die Polizei Köln und mehrere im Stadtgebiet Köln ansässige E-Scooter-Verleihfirmen (Bolt, Lime, VOI) im Rahmen des "Gamescom City Festivals 2025" wieder einen kostenfreien Trainingsparcours an. Zwischen 14 und 21 Uhr können Besucherinnen und Besucher auf den von Verleihfirmen kostenlos bereitgestellten E-Scootern ihre Fahrfähigkeiten genauer testen und unter Anleitung sicherer im Umgang werden.

Hintergrund ist die steigende Zahl von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von E-Scootern.

Mit Stand 30. Juli hat die Polizei Köln rund 289 Unfälle (Vorjahr: 242) mit E-Scooter Beteiligung aufgenommen. In 109 Fällen verloren Fahrerinnen und Fahrer ohne äußere Einwirkung die Kontrolle und stürzten.

Als Hauptursachen gelten weiterhin Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, eine nicht angepasste Geschwindigkeit sowie die Benutzung der falschen Verkehrsfläche. In 20 Fällen war das Fahrverhalten anderer Verkehrsteilnehmer ausschlaggebend für den Unfall. (al/bg)

