Polizei Köln

POL-K: 250820-4-K Schwerer Auffahrunfall in Lindenthal - fünf Menschen verletzt - darunter ein Säugling

Köln (ots)

Bei einem schweren Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten Autos am Dienstagnachmittag (19. August) im Stadtteil Lindenthal sind fünf Menschen verletzt worden. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren alle fünf Fahrzeuge gegen 14.30 Uhr auf der Militärringstraße in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als ein VW Passat (Fahrerin: 21) zwischen der Junkersdorfer Straße und der Dürener Straße auf einen vor ihm abbremsenden Seat Ateca prallte. Durch die Wucht der Kollision wurden drei weitere Autos aufeinander geschoben.

Die junge Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer (32) des Seats, seine Frau (32) und ein Säugling (9 Monate) sowie ein 18-jähriger Autofahrer erlitten leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Militärringstraße in beide Richtungen gesperrt. (bg/al)

