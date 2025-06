Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Tierheim: Sechs Hunde gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Dorf Mecklenburg (ots)

In der Nacht zum Pfingstmontag, 9. Juni 2025, brachen bislang unbekannte Täter in das Tierheim in Dorf Mecklenburg ein und entwendeten insgesamt sechs Hunde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Tierheims und entwendeten dort sechs Tiere der Rasse Old English Bulldog, darunter ein Muttertier mit drei Welpen. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Kräfte des Kriminaldauerdienstes sicherten noch am Tatort umfangreiche Spuren.

Bereits am bereits am 10. Juni konnten vier der gestohlenen Hunde - das Muttertier mit ihren drei Welpen - in einer leerstehenden Wohnung in Warin aufgefunden und dem zuständigen Veterinäramt übergeben werden.

Zwei der entwendeten Tiere sind weiterhin verschwunden. Fotos dieser Hunde finden sich auf der Homepage des Tierheims Dorf Mecklenburg unter folgendem Link: https://www.tierheim-dorf-mecklenburg.de/ueber-uns/aktuelles/einbruch-im-tierheim-dorf-mecklenburg

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Hunde geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

