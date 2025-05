Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fazit des Polizeieinsatzes in Demmin

Demmin (ots)

Die Polizeiinspektion Neubrandenburg hat heute aufgrund mehrerer Versammlungen einen Großeinsatz in Demmin durchgeführt, um für alle Teilnehmenden das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten.

Im Stadtgebiet gab es im Vorfeld zehn angemeldete mobile und stationäre Versammlungen. Wie jedes Jahr am 8. Mai hatte "Die Heimat" (ehemals NPD) einen Aufzug durch die Stadt mit anschließender Kundgebung am Hafen angemeldet.

Die größte Gegenveranstaltung begann gegen 17:30 Uhr am Bahnhof in Demmin. Die Route führte durch das Stadtzentrum. Innerhalb des Aufzuges kam es zu mehreren Sitzblockaden durch die Teilnehmenden und einer Blockade durch einen Bus in der August-Bebel-Straße.

In der Spitze waren über den Nachmittag und Abend verteilt insgesamt etwa 2.000 Gegendemonstranten im Stadtgebiet unterwegs. Die Aufzugsstrecke der "Heimat", mit circa 290 Teilnehmern, wurde lageangepasst verändert.

Grundsätzlich verliefen die Aufzüge und Kundgebungen ohne größere Störaktionen und ohne verletzte Personen. Für alle Versammlungen konnte das Recht auf Versammlungsfreiheit gewährleistet werden.

Insgesamt waren rund 820 Polizeikräfte im Einsatz, darunter auch Kräfte der Bereitschaftspolizei, der Wasserschutzpolizei, der Kriminalpolizei und Einsatzkräfte aus benachbarten Bundesländern. Auch der Polizeihubschrauber und eine Drohne der Polizei waren für Aufklärungsflüge in der Luft eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell