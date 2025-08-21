Polizei Köln

POL-K: 250821-3-K Autofahrer nach Aggressionsdelikt im Straßenverkehr festgenommen - Polizei sucht Smart-Fahrer als Zeugen

Köln (ots)

Nach einem Aggressionsdelikt im Straßenverkehr hat die Polizei Köln in der Nacht zu Mittwoch (20. August) im Stadtteil Flittard einen 28-jährigen Autofahrer vorläufig festgenommen. Gegen den Mann, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wird gleich wegen mehrerer Delikte ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 28-Jährige den VW Golf seiner ehemaligen Lebensgefährtin (38) auf der Düsseldorfer Straße/Roggendorfstraße mehrfach ausgebremst und gerammt haben. Wenig später fuhr er dann auf Höhe des Stammheimer Rings nahezu ungebremst auf den VW der Frau auf und stieg aus. Als daraufhin auch der Fahrer eines unbeteiligten und davorhaltenden Smart ausstieg, flüchtete der Mann mit seinem Ford Fiesta in Richtung Stammheim.

Als die 38-Jährige nach der Unfallaufnahme wieder an ihre Wohnanschrift zurückkehrte, stellte der Mann ihr auch dort nach. Er rammte erneut ihren Wagen, sprang auf die Motorhaube und schlug gegen die Windschutzscheibe. Kurz darauf nahmen hinzugerufene Einsatzkräfte den Randalierer schließlich fest. Da ein Drogenvortest positiv auf Kokain ausfiel, ließen sie ihm eine Blutprobe entnehmen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Köln insbesondere den Smart-Fahrer, der an der Kreuzung Düsseldorfer Straße/Stammheimer Ring anhielt sowie weitere mögliche Zeugen der Vorfälle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell