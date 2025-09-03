Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügerischer Handel mit Billig-Küchenutensilien - Die Polizei warnt!

Eichsfeldkreis (ots)

Betrügern sind am 2. September womöglich mehrere Eichsfelder ausgesessen. Eine Geschädigte aus Heilbad Heiligenstadt teilte der örtlichen Polizeidienststelle mit, dass zwei männliche Personen an sie ein Messer- und Topfset für mehrere hundert Euro verkauften. Bei der Eigenrecherche nach den Herstellern der Küchenutensilien stellte die Frau fest, dass diese gerade einmal etwa 20 Euro wert seien. Auffällig ist, dass beide Männer mit einem Leihwagen eines Automobilclubs angereist waren, an dem ein Kennzeichen aus Wiesbaden angebracht war. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Betrugshandlung auf und suchen nun weitere Zeugen und Geschädigte.

Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt zu melden.

Die Polizei warnt vor Haustürgeschäften mit hochpreisigen Küchenutensilien. Oft steckt hinter den Verkäufern eine Bande, die versucht sich mit Betrugsmaschen an ihrem Geld zu bereichern.

