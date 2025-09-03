PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht ohne Fahrerlaubnis - Ermittlungen eingeleitet

Mühlhausen (ots)

Durch den Hinweis eines Beamten, der sich im Dienstfrei befand, konnten Polizisten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich einen Autofahrer in der Ammerschen Landstraße feststellen und kontrollieren. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass ein Drogenvortest auf den möglichen Konsum mehrerer berauschender Mittel hinwies und der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung entsprechender Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

