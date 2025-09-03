Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer und Pkw stoßen Zusammen - weiter Ermittlungsverfahren im Nachgang

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich in der Marcel-Verfaillie-Allee ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer nach der Kollision mit einem Auto zu Fall kam und sich leicht verletzte. Ein aus der Krollstraße einfahrender Pkw kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrradfahrer. Bei der Überprüfung des E-Bikes wurde festgestellt, dass für dieses bauartbedingt eine Haftpflichtversicherung hätte bestehen müssen. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den 40-jährigen Radfahrer wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

