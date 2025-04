Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei SALZGITTER vom 30.04.2025: Streitigkeiten lösen Polizeieinsatz aus

Salzgitter (ots)

Gegen 18:30 Uhr am 29.04. wird der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt eine Schlägerei in einer Kneipe in der Creteilpassage gemeldet. Aufgrund dieser ersten Meldung machten sich mehrere Streifenwagen auf den Weg zum Einsatzort. Dort stellte sich dann aber schnell heraus, dass es sich lediglich um Streitereien zwischen einer 39-Jährigen und einem 49-Jährigen handelte, beide alkoholisiert. Nach schlichtenden Gesprächen und der Aussprache von Platzverwiesen konnte die Situation beruhigt werden. Dennoch wurde eine Anzeige wegen des Verdachts einer leichten Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell