PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in leerstehenden Haus - Kripo ermittelt

Ellrich (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 21.25 Uhr in der Nordhäuser Straße zu einem Wohnhausbrand. Von dem unbewohnten Gebäude griff das Feuer auf ein nebenstehendes Haus über und beschädigte es. Der Gesamtschaden beläuft sich nach polizeilichen Schätzungen auf etwa 150000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Während der Löscharbeiten kam es zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Nordhäuser Straße.

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten durch die Kameraden der örtlichen Feuerwehr begann die Kriminalpolizei Nordhausen mit den Ermittlungen zur Brandursache. Diese dauern indes an. Gegenwärtig ist eine vorsätzliche Brandstiftung nicht auszuschließen. Hinweise, die mit dem Brandgeschehen im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0222729

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 16:17

    LPI-NDH: Schulwegsicherung in Nordthüringen

    Nordthüringen (ots) - In den ersten Wochen des neuen Schuljahres galt es für die vier Polizeidienststellen in den Nordthüringer Landkreisen sich an der Schulwegsicherung der Abc-Schützen zu beteiligen. Hier leisteten die Beamten etwa 400 Einsatzstunden, um an nahezu jeder Schule im Einzugsgebiet Präsenz zu zeigen und die Verkehrsteilnehmer gezielt zu sensibilisieren, da nach den Sommerferien eine Vielzahl an ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 16:14

    LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Fahrräder

    Nordhausen (ots) - Ungebetene Gäste hatte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses Am Alten Tor in dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Widerrechtlich betraten die Täter das Tiefgeschoss, in dem sie sich gewaltsam Zutritt zu dem betreffenden Keller verschafften. Aus dem Inneren erbeuteten die Unbekannten zwei schwarze Fahrräder. Hierzu zählten ein Giant Propel Rennrad sowie ein Scott Mountainbike im Gesamtwert von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren