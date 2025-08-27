Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in leerstehenden Haus - Kripo ermittelt

Ellrich (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 21.25 Uhr in der Nordhäuser Straße zu einem Wohnhausbrand. Von dem unbewohnten Gebäude griff das Feuer auf ein nebenstehendes Haus über und beschädigte es. Der Gesamtschaden beläuft sich nach polizeilichen Schätzungen auf etwa 150000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Während der Löscharbeiten kam es zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Nordhäuser Straße.

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten durch die Kameraden der örtlichen Feuerwehr begann die Kriminalpolizei Nordhausen mit den Ermittlungen zur Brandursache. Diese dauern indes an. Gegenwärtig ist eine vorsätzliche Brandstiftung nicht auszuschließen. Hinweise, die mit dem Brandgeschehen im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0222729

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell