LPI-NDH: Carport in Brand - Flammen greifen teilweise auf Wohnhaus über

Nägelstedt (ots)

Zu einem Carportbrand kam es am Dienstag gegen 13.30 Uhr am Backsberg. Sofort kamen Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz, um weiteren Schaden zu verhindern. Dennoch konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus nicht mehr verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Geistesgegenwärtig rettete der Nachbar einen Hund und informierte den Notruf. Der Sachschaden wird auf mehr als 200000 Euro geschätzt. Noch am Nachmittag kommen Beamte der Kriminalpolizei zum Einsatz, um die Ermittlungen zur Brandursache aufzunehmen.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren