Landespolizeiinspektion Nordhausen
Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mietwagen beschmiert

Nordhausen (ots)

In der Halleschen Straße beschmierten derzeit Unbekannte einen Transporter großflächig mit blauer Farbe. Die Tat ereignete sich ersten Ermittlungen zufolge zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag 07.30 Uhr. Der Sachschaden wird auf mehr als eintausend Euro beziffert.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen der Tat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0222055

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

