Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gast widersetzt sich nach Streit und Bedrohung im Lokal den polizeilichen Maßnahmen

Schwetzingen (ots)

Am späten Freitagabend kam es gegen 23:25 Uhr in einem Lokal in Schwetzingen zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 45-Jähriger Mann auf die Zahlung seiner Rechnung mittels EC-Karte bestand und eine Barzahlung verweigerte. Gegenüber einer Servicekraft wurde der Gast auch verbal ungehalten und bedrohte diese. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Mann vor Ort angetroffen und angesprochen. Dabei zeigte er sich auch diesen gegenüber weiterhin unkooperativ und aggressiv. Nachdem der Mann sich nicht ausweisen wollte, ballte er seine Fäuste und drohte nun auch den Beamten. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, wurde der 45-Jährige ergriffen und ihm wurden Handschließen angelegt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Um Weiterungen zu vermeiden, verblieb der Herr bis er sich wieder beruhigt hatte, im Gewahrsam des Polizeireviers. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen Bedrohung. Außerdem muss er sich wegen seinem Verhalten gegenüber den Polizeibeamten verantworten.

