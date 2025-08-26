Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Mühlhäuser Tafel
Mühlhausen (ots)
Derzeit Unbekannte versuchten gewaltsam in die Räumlichkeiten der Mühlhäuser Tafel Am Güterbahnhof einzudringen. Der Einbruch misslang, jedoch hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa eintausend Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 07.45 Uhr.
Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich suchten und sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.
Aktenzeichen: 0221862
