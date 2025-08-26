Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keller aufgebrochen - Täter ermittelt

Mühlhausen (ots)

Vor aufgebrochenen Kellerabteilen standen am Dienstagmorgen die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Naumann-Straße. Gegensätzlich der Annahme, dass Gegenstände entwendet wurden, befanden sich nun ein Fahrrad und Unrat in der Örtlichkeit. Diese Gegenstände konnten im Zuge der Ermittlungen einem polizeibekannten 47-Jährigen zugeordnet werden. Der Täter brach die Keller auf, konnte diese jedoch nicht betreten. Anschließend nächtigte der Mann im Flur und hinterließ sein Eigentum. Die Polizeibeamten des Unstrut-Hainich-Kreises leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls im Versuch ein.

