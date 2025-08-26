PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnmobil und Motorrad kollidieren

Friedrichslohra (ots)

Zur Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Motorrad kam es am Montagnachmittag in der Friedrichstraße. Ein Motorrad bewegte sich gegen 15.30 Uhr auf der Landstraße 1016 von Großwenden in Richtung Mühlhausen, als plötzlich ein Wohnmobil rückwärts auf die Fahrbahn fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 26.08.2025 – 14:02

    LPI-NDH: Überholversuch mit Folgen - Mopedfahrer kollidiert mit Verteilerkasten

    Sonnenstein (ots) - Zwei Simson-Fahrer befuhren Montag die Landstraße 1011 aus Richtung Kirchohmfeld kommend in Richtung Ortseingang Holungen. Einer der Jugendlichen beabsichtigte gegen 15 Uhr nach links in die Straße Hinter den Höfen einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde dieser von dem anderen Mopedfahrer überholt. Beide Fahrer touchierten sich dabei, ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 14:00

    LPI-NDH: Pedelec entwendet - Wer kann Hinweise geben?

    Nordhausen (ots) - Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls nahmen die Polizeibeamten des Inspektiondienstes am Montagnachmittag auf, da sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Predigerstraße verschafften. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Diebe im Zeitraum von Samstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 15.10 Uhr ein schwarzes Pedelec der ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:59

    LPI-NDH: Motorradfahrer schwerverletzt - Hubschrauber im Einsatz

    Kyffhäuser (ots) - Als am Montag ein Motorradfahrer gegen 17.15 Uhr die Bundesstraße 85 aus Richtung Kyffhäuser-Denkmal kommend in Richtung Kelbra befuhr, kam es im Bereich einer Baustelle mit einseitiger Verkehrsführung zur frontalen Kollision mit einem Transporter. Der 43-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem ...

    mehr
