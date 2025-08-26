LPI-NDH: Wohnmobil und Motorrad kollidieren

Kyffhäuser (ots) - Als am Montag ein Motorradfahrer gegen 17.15 Uhr die Bundesstraße 85 aus Richtung Kyffhäuser-Denkmal kommend in Richtung Kelbra befuhr, kam es im Bereich einer Baustelle mit einseitiger Verkehrsführung zur frontalen Kollision mit einem Transporter. Der 43-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem ...

mehr