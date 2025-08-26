Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Wohnmobil und Motorrad kollidieren
Friedrichslohra (ots)
Zur Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Motorrad kam es am Montagnachmittag in der Friedrichstraße. Ein Motorrad bewegte sich gegen 15.30 Uhr auf der Landstraße 1016 von Großwenden in Richtung Mühlhausen, als plötzlich ein Wohnmobil rückwärts auf die Fahrbahn fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.
