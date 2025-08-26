Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls nahmen die Polizeibeamten des Inspektiondienstes am Montagnachmittag auf, da sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Predigerstraße verschafften. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Diebe im Zeitraum von Samstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 15.10 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke Fischer sowie Zubehör. Der Wert des Beuteguts wird auf einen unteren vierstelligen Geldbetrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20 Euro.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0221356

