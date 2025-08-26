PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls nahmen die Polizeibeamten des Inspektiondienstes am Montagnachmittag auf, da sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Predigerstraße verschafften. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Diebe im Zeitraum von Samstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 15.10 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke Fischer sowie Zubehör. Der Wert des Beuteguts wird auf einen unteren vierstelligen Geldbetrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20 Euro.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0221356

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 13:59

    LPI-NDH: Motorradfahrer schwerverletzt - Hubschrauber im Einsatz

    Kyffhäuser (ots) - Als am Montag ein Motorradfahrer gegen 17.15 Uhr die Bundesstraße 85 aus Richtung Kyffhäuser-Denkmal kommend in Richtung Kelbra befuhr, kam es im Bereich einer Baustelle mit einseitiger Verkehrsführung zur frontalen Kollision mit einem Transporter. Der 43-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:58

    LPI-NDH: Radfahrer fahren in Fahrzeug

    Sondershausen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden, kam es am Montagabend. Gegen 20.30 Uhr befuhren zwei Radfahrer den linken Gehweg in der Possenallee in Richtung Alexander-Puschkin-Promenade. An der Einmündung zur Wilhelm-Külz-Straße missachteten der Radfahrer und ein Kind die Vorfahrt eines von links kommenden vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs. In der Folge kollidierten ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:57

    LPI-NDH: Ohne erforderliche Fahrerlaubnis hinter dem Lenker

    Seehausen (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten Polizeibeamte des Kyffhäuserkreises am Montagabend, gegen 19.10 Uhr, einen Simson-Fahrer. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus mussten die Polizisten feststellen, dass der 17-Jährige sein Kleinkraftrad nicht versicherte. Die Beamten leiteten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren