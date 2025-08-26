PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer fahren in Fahrzeug

Sondershausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden, kam es am Montagabend. Gegen 20.30 Uhr befuhren zwei Radfahrer den linken Gehweg in der Possenallee in Richtung Alexander-Puschkin-Promenade. An der Einmündung zur Wilhelm-Külz-Straße missachteten der Radfahrer und ein Kind die Vorfahrt eines von links kommenden vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs. In der Folge kollidierten die Fahrradfahrer mit dem Opel und stützen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

