POL-PDMY: Zeugenaufruf - Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - In der Nacht vom Dienstag, den 19.11.2024, auf Mittwoch, den 20.11.2024, kam es im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler zu insgesamt drei Einbrüchen in Hotelbetriebe. Davon befanden sich zwei Hotels in der Altstadt von Ahrweiler, ein weiteres Hotel im Ortsteil Walporzheim. In zwei Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese ...

mehr