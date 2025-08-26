LPI-NDH: Ohne erforderliche Fahrerlaubnis hinter dem Lenker

Bodenrode-Westhausen (ots) - Zwei leicht verletzte Mopedfahrer sind die Folge einer Kolonnenfahrt von mehreren Kleinkrafträdern am Montagabend auf der Kreisstraße 229, zwischen Bodenrode und Geisleden. Derzeit ist bekannt, dass ein vorausfahrender 15-Jähriger seine Fahrt verlangsamte und ein nachfolgender 15-Jähriger auffuhr. Beide Mopedfahrer kamen zu Fall und verletzten sich. Die Fahrer kamen in ein Klinikum zur ...

