Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne erforderliche Fahrerlaubnis hinter dem Lenker

Seehausen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten Polizeibeamte des Kyffhäuserkreises am Montagabend, gegen 19.10 Uhr, einen Simson-Fahrer. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus mussten die Polizisten feststellen, dass der 17-Jährige sein Kleinkraftrad nicht versicherte. Die Beamten leiteten die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

