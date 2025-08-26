Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Raub eines Mobiltelefons - Täter flüchtet

Sondershausen (ots)

In der Frankenhäuser Straße begegneten sich am Montag gegen 18.55 Uhr zwei Männer im Bereich eines Einkaufszentrums. Der spätere 49-jährige Geschädigte hielt ein Mobiltelefon während des Aufeinandertreffens in der Hand. Der unbekannte Täter versuchte dem Mann unvermittelt sein Handy zu entreißen. Als dieser sich hiergegen wehrte, schlug der Täter den Geschädigten mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich ohne Beutegut in Richtung Hasenholz/Östertal.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 180 cm groß - komplett in weiß gekleidet - vermutlich kein deutscher Phänotyp

Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

