Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getrunken, gestritten und gedroht

Großengottern (ots)

Unter zwei Männern, die sich zuvor vermutlich noch gut verstanden, entwickelte sich am Montagabend in der Bahnhofstraße ein Streit. Einer der Beteiligten bedrohte zunächst seinen Gegenüber verbal. Wenig später nutzte er zur Verdeutlichung seiner Drohgebärden auch ein Messer, ohne jedoch mit diesem die unmittelbare Nähe des Widersachers aufzusuchen. Bei dem Eintreffen der Beamten vor Ort war die Situation bereits entschärft. Mit dem Drohenden wurde Rücksprache gehalten und ihm sein Fehlverhalten eruiert. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

