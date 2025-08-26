Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer verunfallt und erliegt den Verletzungen

Auleben (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-Jähriger sein Leben verlor, kam es am Montagabend gegen 21.20 Uhr in der Heringer Straße. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der junge Mann mit seinem Kleinkraftrad auf einem am Fahrbahnrand parkenden Kleintransporter auf. In Folge der Kollision wurde der Mopedfahrer reanimierungspflichtig und erlag noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen. Neben den Rettungskräften und Feuerwehrkameraden kam an der Unfallstelle auch ein Sachverständiger zum Einsatz, um die Ermittlungen zur genauen Unfallursache zu unterstützen. Die Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, müssen nun durch Beamte des Inspektionsdienstes ermittelt werden. Das Kleinkraftrad wurde polizeilich sichergestellt und wird entsprechend überprüft.

