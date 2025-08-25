Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Einkaufszentrum

Nordhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 07.10 Uhr Zutritt widerrechtlich Zutritt zu einem Einkaufszentrum in der Landgrabenstraße. Die unbekannten beschädigten die Glasscheibe eines Einzelhandels, drangen jedoch nicht in das Geschäft ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass ebenfalls ein Büro im Parkhaus angegriffen wurde. Hier kann der Tatzeitraum auf Samstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 07.50 Uhr eingegrenzt werden. Einbrecher verursachten Sachschaden an einem Fensterglas und einer Stahltür. Etwa 1000 Euro Sachschaden entstanden hier ebenso.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls im Versuch ein und bittet um Hinweise von Zeugen. Personen, welche den Tathergang oder die unbekannten Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0220571

