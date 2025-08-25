Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Wertgegenstände aus Auto

Schlotheim (ots)

Derzeit Unbekannte schlichen sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf ein Grundstück in der Poststraße. Ein dort parkendes Fahrzeug öffneten sie und durchsuchten es anschließend nach Beutegut. Hierbei erbeuteten sie unter anderem Oberbekleidung, Rucksäcke, Barbiepuppen und eine Geldbörse samt Bargeld im dreistelligen Bereich. Derzeit werden Tatzusammenhänge mit Wahrnehmungen in der Ortslage von Schlotheim geprüft, die gegebenenfalls Rückschlüsse zu den Tätern zulassen können.

Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0220294

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell