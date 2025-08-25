PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt - Kind verletzt

Schönstedt (ots)

Auf der Landstraße 2103 ereignete sich am Sonntag gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache kam es womöglich an dem Motorrad zu einem technischen Defekt, wodurch der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad verlor und in der Folge stürzte. Die Sozia, ein 6-jähriges Kind, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen zum Verkehrsunfall ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

