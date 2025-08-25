Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug überschlagen - eine Person verletzt

Niedergebra (ots)

Zu Behinderungen des Verkehrs kam es am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr für etwa zwei Stunden in der Bahnhofstraße. Ursächlich hierfür war ein Verkehrsunfall im Kurvenbereich. Ein Fahrzeugführer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich mehrfach, eine Person verletzte sich dabei leicht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

