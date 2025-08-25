Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidrige Schmierereien an Schulgebäude

Nordhausen (ots)

An einem Schulgebäude in der Wilhelm-Nebelung-Straße brachten derzeit unbekannte Täter mehrere Symbole und Schriften mit verfassungsfeindlichen Inhalt mit roten und schwarzen Permanentmarker auf der Fassade auf. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag 17 Uhr und Sonntag 18.40 Uhr.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0220270

