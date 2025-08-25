Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise nach Gewaltdelikt

Keula (ots)

Bereits am 6. August berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über ein Gewaltdelikt, bei dem ein 41 Jahre alter Mann durch mehrere zunächst unbekannte Tatverdächtige schwer verletzt worden ist, nachdem diese sich gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus des Geschädigten verschafft hatten. Die Täter ergriffen nach der Tat die Flucht.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6091388

Die Nordhäuser Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. Im Rahmen dieser gelang es, fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 20 und 60 Jahren zu ermitteln. Am Donnerstag wurden vier der Beschuldigten vorläufig festgenommen. Einer von ihnen wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Drei Tatverdächtige wurden am Freitag den Haftrichtern vorgeführt, welche Haftbefehl erließen. Die Männer kamen in eine Justizvollzugsanstalt.

Nach einem fünften Verdächtigen der Tat wurde am Freitag öffentlich mit Hochdruck gefahndet. Hier kam eine Vielzahl an Polizeikräften zum Einsatz, wie auch ein Polizeihubschrauber und ein Fährtenspurhund. Am späten Samstagnachmittag stellte sich der Gesuchte auf der Polizeidienststelle in Mühlhausen. Beim örtlichen Amtsgericht erfolgte am Sonntag die Haftprüfung mit dem Ergebnis der Verkündung des Haftbefehls. Noch am Sonntag wurde der 23-Jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell