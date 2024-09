POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert/Schwerpunkt: Elektromobilität

Einhausen (ots) - Am Samstag, den 28.09.2024 beschädigte im Zeitraum von 14:00 Uhr - 17:30 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Honda Civic in grau, der in der Waldstraße in 64683 Einhausen abgestellt war. Etwa 500,- Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, welches am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise bezüglich des Unfallverursachers oder das flüchtige Fahrzeug ...

