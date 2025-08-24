PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Bernterode (Heiligenstadt)

Eichsfeld (ots)

Am Sonntag, gegen 08:30 Uhr wurde der Brand eines Wohngebäudes in Bernterode bei Heiligenstadt gemeldet. Durch das zügige Handeln der Rettungskräfte konnte das Feuer auf ein Zimmer des Fachwerkhauses begrenzt werden. Personen wurden nicht verletzt. Für die Löscharbeiten musste jedoch ein Teil der Fassade eingerissen werden. Zur Aufklärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei in Nordhausen die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

