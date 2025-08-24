LPI-NDH: Brand in Bernterode (Heiligenstadt)

Eichsfeld (ots) - Bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag Zugang zu einem Baumarkt in Heilbad Heiligenstadt in der Dingelstädter Straße. Neben Zigaretten hatten es die Einbrecher auf Werkzeuge abgesehen. Auf der Flucht ließen sie jedoch große Teile der Beute zurück. Daher erscheint es möglich, dass die Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden. Verdächtige ...

