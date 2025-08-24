PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschädigter gesucht

Nordhausen (ots)

Bereits am späten Abend des 18.08.2025 haben Beamte des Inspektionsdienstes in der Nordhäuser Parkallee einen grauen Pkw VW Tiguan nach Bürgerhinweisen auf unsichere Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer krankheitsbedingt augenscheinlich nicht mehr in der Lage war, seinen Pkw sicher im öffentlichen Verkehrsraum zu bedienen. Dementsprechend wurde die weitere Fahrt untersagt und geeignete Folgemaßnahmen eingeleitet. Es wurden allerdings auch frische Unfallspuren an dem Pkw festgestellt, welche bis dato keinem Geschädigten zuzuordnen waren. Bekannt ist, dass das Fahrzeug am 18.08.2025 wenigstens zwischen 21:45 Uhr und 23:30 Uhr (Kontrollzeit) durch die Ortslage Nordhausen gefahren sein muss. Hierbei muss es zur Kollision des Pkw mit einer Mauer / Wand gekommen sein, welche grob geputzt sein müsste. Entsprechende Spuren konnten auf einer Höhe bis ca. 90 cm ausgemacht werden. Etwaige Hausbesitzer, welchen einen passenden Schaden erlitten haben und diesen bisher nicht zuordnen können werden gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei zu melden.

Aktenzeichen: VUS/0214946/2025

