Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Illegal Karpfen geangelt

Nordhausen, Uthleber Weg (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes wurden am 24.08.2025 gegen 09:30 Uhr zum "Forellensee" am Uthleber Weg gerufen. Hier hatten berechtigte Sportangler zwei illegale Konkurrenten auf frischer Tat ertappt und in die Flucht geschlagen. Dabei gelang es den unbekannten Männern allerdings, eine nicht näher zu beziffernde Menge an Karpfen mitzunehmen. Die Flucht in einem roten Peugeot Boxer führte über die Betonstraße in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um Männer von europäischem Phänotyp gehandelt haben, die etwa 170 cm groß waren. Einer sei dick und der andere von schlanker Statur gewesen. Es wurde Strafanzeige wegen Fischwilderei gegen Unbekannt aufgenommen. Die Nordhäuser Polizei nimmt sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung vor allem hinsichtlich der Täterschaft gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0220028/2025

