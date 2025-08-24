PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Elektrobiker mit Schlagstock unterwegs ...

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes unterzogen am 23.08.2025 gegen 23:50 Uhr einen 26-jährigen Mann einer Verkehrskontrolle. Jener führte in Nordhausen / Kützingstraße ein Pedelec, welches sich bei näherer Betrachtung als leistungssteigernd manipuliert herausstellte. Die somit bestehende Versicherungs- und Fahrerlaubnispflicht konnte der junge Mann nicht erfüllen. Zudem verlief auch noch ein Drogenvortest positiv. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, das Pedelec sicher gestellt und eine beweiserhebliche Blutprobenentnahme im Südharzklinikum angeordnet. Die Durchsuchung der Person vor der Verbringung führte dann noch zum Auffinden eines Teleskop-Schlagstockes, welcher durch die Beamten eingezogen wurde. Den Beschuldigten erwartet nun ein Sammelsurium angezeigter Delikte: Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Straßenverkehrsgesetz sowie das Waffengesetz stehen zu Buche.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
